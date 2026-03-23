В Германии спасают крупного кита, выбросившегося на берег Балтийского моря

На севере Германии в понедельник начались спасательные работы по спасению крупного кита, выбросившегося на берег Балтийского моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Кита, которого считают самцом горбатого кита, обнаружили ночью в Ниндорфе в Любецком заливе.

Полиция и морские службы приложили все усилия, чтобы спасти животное и вернуть его в море.

Причина выброса кита на берег пока не установлена, но снимки с дрона показали, что он застрял на песчаной отмели. Судя по состоянию кожи животного, эксперты опасаются, что оно может быть больным.

Власти считают, что это может быть тот самый кит, которого неоднократно видели в Балтийском море в течение последних недель, в частности в порту Висмар, где его освободили из рыболовной сети.

Балтийское море не является естественным местом обитания горбатых китов, поскольку оно слишком мелкое и не имеет достаточного количества пищи.

Морские эксперты предупредили, что даже если спасательные работы будут успешными, животное может снова выбраться на берег.

Ранее у берегов Польши в сетях запутался горбатый кит, его спасали четыре часа.

В 2022 году сообщалось, как в водах французской Сены обнаружили кита-белуху, который погиб при попытке вернуть его в море.