Lufthansa та дочірні авіакомпанії призупиняють рейси на Близький Схід

Авіакомпанії німецької групи Lufthansa через конфлікт в Ірані уникатимуть багатьох напрямків на Близькому Сході ще протягом тривалого часу.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, окремі аеропорти, такі як Абу-Дабі, Амман, Бейрут, Даммам, Ер-Ріяд, Ербіль, Маскат і Тегеран, не будуть обслуговувати до 24 жовтня.

У компанії зазначили, що причина цього – "ризики для безпеки та операційні фактори".

Коротший термін обрала лише дочірня авіакомпанія Eurowings у цій групі аеропортів: Бейрут і Ербіль вона тимчасово не обслуговуватиме лише до 30 квітня.

Аеропорти Дубая і Тель-Авіва авіакомпанії Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss та Lufthansa Cargo. Аеропорти Дубая і Тель-Авіва планують не обслуговувати до 31 травня.

А вантажні рейси Lufthansa Cargo та пасажирські рейси Eurowings до ізраїльської столиці призупинені наразі до 30 квітня.

Цього ж дня французький національний авіаперевізник Air France продовжив призупинення своїх рейсів до та з Дубая та Ер-Ріяда, а також до та з Тель-Авіва й Бейрута.

Станом на 8 березня писали, що до Франції повернулись близько 4300 громадян з тих, хто застряг у країнах Близького Сходу через війну.

