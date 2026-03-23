Lufthansa и дочерние авиакомпании приостанавливают рейсы на Ближний Восток

Авиакомпании немецкой группы Lufthansa из-за конфликта в Иране будут избегать многих направлений на Ближнем Востоке ещё в течение длительного времени.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, отдельные аэропорты, такие как Абу-Даби, Амман, Бейрут, Даммам, Эр-Рияд, Эрбиль, Маскат и Тегеран, не будут обслуживаться до 24 октября.

В компании отметили, что причина этого – "риски для безопасности и операционные факторы".

Более короткий срок выбрала только дочерняя авиакомпания Eurowings в этой группе аэропортов: Бейрут и Эрбиль она временно не будет обслуживать только до 30 апреля.

Аэропорты Дубая и Тель-Авива планируют не обслуживать до 31 мая.

А грузовые рейсы Lufthansa Cargo и пассажирские рейсы Eurowings в израильскую столицу приостановлены на данный момент до 30 апреля.

В этот же день французский национальный авиаперевозчик Air France продлил приостановку своих рейсов в и из Дубая и Эр-Рияда, а также в и из Тель-Авива и Бейрута.

По состоянию на 8 марта сообщалось, что во Францию вернулись около 4300 граждан из тех, кто застрял в странах Ближнего Востока из-за войны.

