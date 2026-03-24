Президентка Єврокомісії: настав час переговорів для припинення війни в Ірані

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розпочати переговори, щоб припинити воєнні дії проти Ірану.

Про це вона сказала під час візиту до Австралії, повідомляє "Європейська правда".

Глава ЄК наголосила, що "настав час сісти за стіл переговорів і покласти край воєнним діям" в Ірані.

"Ситуація є критичною для світових постачань енергоресурсів. Ми всі відчуваємо на собі наслідки цього для цін на газ і нафту, для наших підприємств і суспільства", – сказала вона.

Фон дер Ляєн також наголосила на необхідності шляхом переговорів знайти рішення, яке допоможе покласти край війні.

Крім того, вона назвала атаки Ірану на цивільну інфраструктуру та судна в Перській затоці неприйнятними.

Нагадаємо, 23 березня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас назвала рішення Трампа призупинити удари по енергетичних об’єктах Ірану "дуже позитивним".