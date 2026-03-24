Президент Еврокомиссии: настало время переговоров для прекращения войны в Иране

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости начать переговоры, чтобы прекратить военные действия против Ирана.

Об этом она сказала во время визита в Австралию, сообщает "Европейская правда".

Глава ЕК подчеркнула, что "настало время сесть за стол переговоров и положить конец военным действиям" в Иране.

"Ситуация является критической для мировых поставок энергоресурсов. Мы все ощущаем на себе последствия этого для цен на газ и нефть, для наших предприятий и общества", – сказала она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость путем переговоров найти решение, которое поможет положить конец войне.

Кроме того, она назвала атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру и суда в Персидском заливе "неприемлемыми".

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Трампа приостановить удары по энергетическим объектам Ирана "очень позитивным".