Трамп оголосив про зупинку ударів по енергетиці Ірану на п’ять днів 

Президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп написав у своїй мережі Truth Social.

Американський президент заявив, що протягом останніх двох днів США та Іран провели "хороші та продуктивні" переговори щодо двосторонніх відносин. За його словами, подальші розмови та зустрічі триватимуть протягом цього тижня.

За підсумками цих розмов Трамп дав вказівку Пентагону припинити удари по іранській енергетичній інфраструктурі.

"Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які продовжуватимуться протягом тижня, я дав вказівку Міністерству оборони відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п'ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та дискусій", – написав він.

Нагадаємо, 22 березня Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Тоді в Ірані заявили, що у разі ударів США по своїх електростанціях, як пригрозив Дональд Трамп, відповідатимуть новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.

Раніше неофіційно з’явилась інформація, що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.

При цьому президент США неодноразово заявляв, що американська сторона хотіла б вести переговори з Іраном, але "нам немає з ким".