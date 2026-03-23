У ЄС підтримали паузу в атаках США на енергооб'єкти Ірану

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала рішення американського президента Дональда Трампа призупинити удари по енергетичних об’єктах Ірану "дуже позитивним".

Про це вона сказала під час пресконференції в Нігерії, цитує AP, пише "Європейська правда".

Як відомо, Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Відтак таке рішення прокоментувала головна дипломатка ЄС.

"Я вважаю, що будь-які атаки на інфраструктуру спричиняють хаос у регіоні та ще більше загострюють цю війну", – заявила Каллас.

Нагадаємо, 22 березня Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Тоді в Ірані заявили, що у разі ударів США по своїх електростанціях, як пригрозив Дональд Трамп, відповідатимуть новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.

Раніше неофіційно з’явилась інформація, що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.

При цьому президент США неодноразово заявляв, що американська сторона хотіла б вести переговори з Іраном, але "нам немає з ким".