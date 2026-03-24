У Греції двох екскліриків посадили на 12,5 років за шахрайство з пожертвами на 1,5 млн євро

У Греції двох колишніх кліриків засуджено до 12,5 років позбавлення волі за участь у шахрайській схемі на суму 1,5 мільйона євро в Салоніках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У період з 2018 по 2023 рік 70-річний колишній архимандрит говорив парафіянам, що прагне отримати посаду митрополита Салонік і за допомогою 63-річного колишнього священника зібрав понад 1,5 млн євро "пожертвувань".

Колишній архимандрит відбуватиме покарання у в'язниці, в той час як колишній священник був звільнений під обмеження через проблеми зі здоров'ям, але на нього поклали обов'язок з'являтися в місцевому відділенні поліції двічі на місяць і заборонили виїзд з країни. Двох інших співвідповідачів, віком 53 і 36 років, виправдали.

За даними влади, схема базувалася на використанні підроблених листів від імені Афінської архієпископії, президента республіки, Вселенського патріархату та Європейської комісії. У такий спосіб зловмисники переконували парафіян передавати гроші та цінні подарунки. Потерпілі свідчили, що їм обіцяли повернення коштів після обрання архімандрита, а як додаткову вигоду пропонували посади в церковній адміністрації.

У суді колишній священник заявив, що діяв з лояльності і вдячності до архимандрита, виконуючи в основному роль "гінця" і банківського посередника, і що він особисто не збирав кошти, а лише сприяв проведенню транзакцій.

Обидва чоловіки були засуджені до 12,5 років позбавлення волі, без урахування пом'якшувальних обставин, і кожен з них був оштрафований на 20 000 євро.

Їх визнали винними у шахрайстві, відмиванні грошей та участі у злочинній організації, а також у підробці та використанні підроблених документів.

