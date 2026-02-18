У Мадриді затримали хакера, який хитрощами бронював елітні готелі за один євроцент

У Мадриді затримали 20-річного юнака, який завдяки хакерським умінням навчився "дурити" систему резервування і бронювати номери в елітних готелях за один євроцент та встиг завдати збитків на 20 тисяч євро.

Про це повідомили в іспанській поліції, деталі наводить також Europa Press, пише "Європейська правда".

Поліція Іспанії повідомила про арешт 20-річного хакера, який "завдяки своєму підходу, зафіксованому вперше, зумів резервувати номери у люксових готелях за мінімальними цінами" і надурив заклади приблизно на 20 тисяч євро.

🏨 Detenido por ciberatacar una pasarela de pago con la que conseguía reservas en #hoteles de lujo a un céntimo



🚨Fue localizado mientras estaba alojado en un lujoso hotel de #Madrid al que había provocando un perjuicio de más de 20.000 euros



🚩Mediante este modus operandi… pic.twitter.com/uwdj8edWsN – Policía Nacional (@policia) February 18, 2026

Розслідування почалось на початку лютого після скарги туристичного агентства, яке помітило численні дивні замовлення через свою платформу.

Вже за кілька днів правоохоронці встановили особу підозрюваного та знайшли його в елітному готелі Мадрида – де він забронював на чотири доби номер вартістю близько 1000 євро за ніч.

Розслідування встановило, що юнак знайшов спосіб втрутитися в операцію валідації платежу, і замість реальної вартості заброньованого номера система визнала оплату дійсною із символічним одним євроцентом. Помітили це лише через багато днів.

Також з’ясувалось, що хакер користувався мінібарами у готелях і не сплатив за послугу, що створило додаткові збитки. Скільки всього закладів постраждали від його хитрощів, не уточнюють.

У поліції відзначили виняткову швидкість "дуже технічно складної операції" та зазначили, що вперше стикаються з подібним.

