В Греции двух экс-клириков посадили на 12,5 лет за мошенничество с пожертвованиями на 1,5 млн евро

В Греции двух бывших клириков приговорили к 12,5 годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме на сумму 1,5 миллиона евро в Салониках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В период с 2018 по 2023 год 70-летний бывший архимандрит говорил прихожанам, что стремится получить должность митрополита Салоник и с помощью 63-летнего бывшего священника собрал более 1,5 млн евро "пожертвований".

Бывший архимандрит будет отбывать наказание в тюрьме, в то время как бывший священник был освобожден под ограничения из-за проблем со здоровьем, но на него возложили обязанность появляться в местном отделении полиции дважды в месяц и запретили выезд из страны. Двух других соответчиков, возрастом 53 и 36 лет, оправдали.

По данным властей, схема основывалась на использовании поддельных писем от имени Афинской архиепископии, президента республики, Вселенского патриархата и Европейской комиссии. Таким образом злоумышленники убеждали прихожан передавать деньги и ценные подарки. Потерпевшие свидетельствовали, что им обещали возврат средств после избрания архимандрита, а в качестве дополнительной выгоды предлагали должности в церковной администрации.

В суде бывший священник заявил, что действовал из лояльности и благодарности к архимандриту, выполняя в основном роль "гонца" и банковского посредника, и что он лично не собирал средства, а лишь способствовал проведению транзакций.

Оба мужчины были приговорены к 12,5 годам лишения свободы, без учета смягчающих обстоятельств, и каждый из них был оштрафован на 20 000 евро.

Их признали виновными в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной организации, а также в подделке и использовании поддельных документов.

