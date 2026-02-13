Поліція Франції затримала 9 осіб за підозрою у масовому шахрайстві з квитками до Лувра

Паризька прокуратура повідомила в четвер, що в межах розслідування ймовірної масштабної схеми шахрайства з квитками в Лувр затримано дев’ятьох осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

За даними прокуратури, затримання відбулися у вівторок у межах судового розслідування, відкритого після того, як у грудні 2024 року Лувр подав офіційну скаргу.

Загальні втрати музею за останнє десятиліття, за оцінками, перевищують 10 мільйонів євро.

Серед затриманих – двоє працівників Лувру, кілька екскурсоводів, а також одна особа, яку слідство вважає організатором схеми.

Музей поінформував слідчих про часту присутність двох китайських гідів, яких підозрюють у тому, що вони незаконно заводили до музею групи китайських туристів, багаторазово використовуючи ті самі квитки для різних відвідувачів.

Згодом під підозру потрапили й інші гіди з подібною практикою.

У прокуратурі зазначили, що спостереження та прослуховування підтвердили неодноразове повторне використання квитків, а також наявність стратегії поділу туристичних груп, щоб уникнути сплати обов’язкового збору за екскурсійний супровід, який мають платити гіди.

Розслідування також вказало на ймовірних спільників усередині Лувру: за даними слідства, гіди нібито платили їм готівкою в обмін на уникнення перевірок квитків.

Нагадаємо, торік у жовтні сталося резонансне пограбування Лувру. Правоохоронці заарештували чотирьох ймовірних учасників пограбування, однак не змогли знайти організатора злочину – так само як і решту викрадених коштовностей.

Злодії викрали низку ювелірних виробів, зокрема інкрустовану діамантами тіару, що належала Євгенії – дружині Наполеона III.