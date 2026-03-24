Удар РФ по Украине привёл к отключению линии электропередачи в Молдове

Вечером 23 марта на фоне атак РФ на Украину отключилась трансграничная линия электропередачи "Исакча – Вулканешты", соединяющая энергосистемы Молдовы и Румынии.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Судя по данным Moldelectrica, отключение произошло примерно после 19:00.

Национальный центр управления кризисными ситуациями ближе к ночи сообщил, что "в результате обстрелов критической инфраструктуры в Украине существует риск повреждения линии "Исакча – Вулканешты", которая является важным элементом региональной и национальной энергосистемы".

"Власти в режиме реального времени отслеживают ситуацию. Министерство энергетики Молдовы вернется с обновлениями и дополнительной информацией", – сообщил Центр.

В ночь на 24 марта Одессу атаковали российские дроны, в результате чего в некоторых районах города пропало электричество.

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что российские удары по Украине повлияли и на Молдову.

"Ночью в результате ударов было прервано ключевое энергетическое соединение Молдовы с Европой. Альтернативные маршруты уже налажены, но ситуация остается нестабильной. Ответственность за это несет исключительно Россия", – написала она в своем Х.

Напомним, в начале февраля в Молдове произошел частичный блэкаут из-за проблем в энергосетях Украины. На линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – МГРЭС" зафиксировали падение напряжения, что вызвало аварийный сбой в национальной энергосистеме.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.