Данія голосує на дострокових парламентських виборах

У вівторок, 24 березня, данські виборці вирушили на дільниці, щоб взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Понад 4,3 мільйона осіб мають право голосу на виборах до парламенту нового скликання, який обирається на чотирирічний термін.

Однопалатний парламент Данії налічує 179 місць. З них 175 відведено для депутатів із самої Данії, а по два місця – для представників малонаселеної Гренландії та іншої напівавтономної території королівства – Фарерських островів.

Зазвичай у минулому Данією керував лівий чи правий блок. Натомість у 2022 році лідерка соціал-демократів Метте Фредеріксен, вперше за багато десятиліть, вирішила не домовлятися з традиційними лівими союзниками, а пішла на угоду з давніми ліберальними суперниками (партія Venstre) та "Поміркованими" (новостворена на той час партія Moderaterne).

Вибори у Данії проходять на тлі небаченого геополітичного тиску з боку США, зокрема погроз американського президента Дональда Трампа захопити Гренландію. Ця тема досі залишається актуальною в Данії, попри нинішні події на Близькому Сході.

Останні опитування громадської думки напередодні парламентських виборів у Данії показали, що соціал-демократи прем'єр-міністерки наближаються до більшості з лівими партіями.

Оголошуючи про дострокові вибори, прем’єрка Метте Фредеріксен заявляла, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.

