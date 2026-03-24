Дания голосует на досрочных парламентских выборах

Во вторник, 24 марта, датчане отправились на избирательные участки, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Более 4,3 миллиона человек имеют право голоса на выборах в парламент нового созыва, который избирается на четырехлетний срок.

Однопалатный парламент Дании насчитывает 179 мест. Из них 175 отведено для депутатов из самой Дании, а по два места – для представителей малонаселенной Гренландии и другой полуавтономной территории королевства – Фарерских островов.

Обычно в прошлом Данией руководил левый или правый блок. Но в 2022 году лидер социал-демократов Метте Фредериксен, впервые за многие десятилетия, решила не договариваться с традиционными левыми союзниками, а пошла на сделку с давними либеральными соперниками (партия Venstre) и "Умеренными" (новосозданная в то время партия Moderaterne).

Выборы в Дании проходят на фоне невиданного геополитического давления со стороны США, в частности угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию. Эта тема до сих пор остается актуальной в Дании, несмотря на нынешние события на Ближнем Востоке.

Последние опросы общественного мнения накануне парламентских выборов в Дании показали, что социал-демократы премьер-министра приближаются к большинству с левыми партиями.

Объявляя о досрочных выборах, премьер Метте Фредериксен заявляла, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление США в отношении Гренландии.

