Лівий блок на чолі з прем'єркою Данії близький до більшості на позачергових виборах

Останні опитування громадської думки напередодні парламентських виборів у Данії, які відбудуться 24 березня, показали, що соціал-демократи прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен наближаються до більшості з лівими партіями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters, наводячи дані двох опитувань.

Згідно з опитуваннями Epinion і Megafon для телеканалів DR і TV2, лівий блок на чолі з Фредеріксен отримає 87-88 місць у 179-місному парламенті Данії. Це трохи менше за 90 місць, необхідних для більшості.

Правий блок на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном з Ліберальної партії, за прогнозами двох опитувань, отримає 73-77 місць.

У парламенті є ще чотири місця від Гренландії та Фарерських островів, які зазвичай утримуються від внутрішньої політики Данії, але можуть стати вирішальними в разі результатів виборів, які не визначать переконливу більшість.

Традиційно партії об'єднуються в лівий і правий блоки, але вибори 2022 року призвели до створення міжпартійної коаліції соціал-демократів, Ліберальної партії та поміркованих.

Коаліція втратить більшість, оскільки її підтримка у двох опитуваннях знизилася на 13 і 15 процентних пунктів відповідно.

Підтримка соціал-демократів Фредеріксен підскочила від грудневого мінімуму в 17% до 20,8% і 21,8% у двох опитуваннях. Партія набрала 28% на виборах 2022 року.

Вибори визначать, чи винагородять виборці Фредеріксен за її захист данського суверенітету над Гренландією, чи критикуватимуть її уряд за нехтування внутрішніми проблемами.

Нагадаємо, що Фредеріксен у четвер оголосила про дострокові вибори в країні, які мають відбутись 24 березня.

Вона пояснила, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.