Прем'єрка Данії пояснила, чому вважає доцільними дострокові вибори

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що зараз слушний момент для проведення дострокових парламентських виборів, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск через активізацію погроз президента США Дональда Трампа про приєднання Гренландії.

Заяву очільниці уряду Данії наводить DR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Фредеріксен, цей тиск не зникне найближчим часом, і тому ніщо не заважає провести вибори зараз.

"Так, це відповідальне рішення, тому що криза не закінчиться через кілька місяців або пів року; у мене немає підстав вважати, що це відбудеться. Можна також сказати, що Трамп не повинен мати права голосу щодо Гренландії, як і щодо того, коли проводити вибори в Данії", – зазначила вона.

Фредеріксен у четвер оголосила про дострокові вибори в країні, які мають відбутись 24 березня.

Це рішення пов’язують з різким зростанням підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок агресивних погроз Трампа анексувати Гренландію.