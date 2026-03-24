В Литве допустили, что дрон, упавший на их территории, мог быть украинским

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что дрон, который разбился и взорвался в Варенском районе, вероятно, был украинским.

Заявление главы литовского оборонного ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Каунас, дрон мог сбиться с курса из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы.

"Предварительная информация от служб такова: это один из дронов, которые атаковали порт Приморск... Очень вероятно, что это украинский дрон, который под влиянием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас", – рассказал министр.

Он добавил, что дрон не обнаружили ни Литва, ни Беларусь, "поскольку он летел ниже, чем, видимо, на высоте 300 метров; службы еще выясняют этот момент".

В свою очередь главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис заявил, что в Литву, вероятно, залетел дрон типа "Шахед", однако окончательно подтверждать любую информацию пока рано.

"И россияне, и украинцы используют дроны разных типов, поэтому однозначно утверждать, откуда был этот дрон, откуда он летел и куда направлялся, мы не можем", – добавил он.

Как сообщалось, премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник созывает заседание Комиссии по национальной безопасности в связи с появившейся информацией о беспилотнике, который упал в Варенском районе возле границы с Беларусью.

Также стало известно, что вблизи литовского села Лависас нашли двигатель, вероятно, беспилотника, который взорвался и упал в местное озеро.