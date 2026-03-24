У Литві знайшли двигун безпілотника, який упав біля кордону з Білоруссю

У Литві у Варенському районі, біля села Лавісас поблизу кордону з Білоруссю, знайшли двигун, ймовірно, безпілотника, який вибухнув і впав у місцеве озеро.

Про це сказав представник литовської армії, майор Гінтаутас Цюніс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Що це за об'єкт, покаже розслідування, але ми можемо сказати, що знайдено двигун внутрішнього згоряння. Такі двигуни використовують у деяких дронах (...). Можна припустити, що це був дрон", – заявив Цюніс.

Він зазначив, що в понеділок опівдні про дрон проінформували Єдиний центр допомоги та литовську армію.

"Єдиному центру допомоги повідомили про дірку на льоду озера Лавісас і уламки, схожі на шматки металу, що розкидані навколо. Литовській армії після обіду повідомили, що близько третьої години ночі людина чула вибух. Телефонував місцевий житель, він сам чув вибух, а спочатку звук дрона, що летів. На місце події виїхали служби", – сказав Цюніс.

Він підтвердив, що частину уламків знайшли, інші шукають, збирають докази, які передадуть слідчим.

Він сказав, що знайдено не тільки двигун внутрішнього згоряння, а й металеві та пластикові деталі; слідів вибухівки не виявлено.

"Звідки об'єкт міг прилетіти, поки що ми не знаємо. Звісно, ми розташовані поруч із Білоруссю. Розслідування ще не провели, але це найімовірніше припущення. Звичайно, це з цієї країни", – зауважив Цюніс.

За його словами, поки рано говорити, чи становив дрон небезпеку.

Він додав, що поки не може сказати, скільки триватиме розслідування.

Як повідомлялося, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене у вівторок скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з інформацією, що з'явилася про безпілотник, який впав у Варенському районі біля кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, поширенішою проблемою поблизу кордону Литви з Білоруссю є метеозонди з контрабандними цигарками, через які нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.