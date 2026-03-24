Bloomberg: Пакистан прагне стати посередником у мирних переговорах США й Ірану

Новини — Вівторок, 24 березня 2026, 10:26 — Ірина Кутєлєва

Пакистан докладає зусиль, щоб виступити посередником у переговорах щодо припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел агентства, впливовий головнокомандувач збройних сил Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір проводить телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом з метою пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники зазначили, що Мунір поспілкувався з Трампом у понеділок.

Одне із джерел також розповіло, що Пакистан пропонує свою столицю Ісламабад як місце проведення потенційних переговорів.

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф відіграє ключову роль у переговорах, зазначило це джерело.

Пакистан використовує тісні зв’язки, налагоджені з Трампом, разом зі своїми давніми зв’язками з сусіднім Іраном та іншими ключовими країнами, такими як Саудівська Аравія.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у понеділок розмовляв з іранським президентом Масудом Пезешкіаном, висловивши солідарність з Іраном і закликавши до деескалації конфлікту.

Пакистан активізував свою дипломатичну діяльність у регіоні Перської затоки у зв’язку з ескалацією бойових дій, що спричинило енергетичну кризу, яка викликає значний дефіцит газу в Південній Азії.

Ормузька протока, через яку транспортується близько п’ятої частини світових обсягів нафти та скрапленого природного газу, фактично закрита з початку бойових дій. Пакистан імпортує майже всю свою сиру нафту, нафтопродукти та СПГ з країн Перської затоки.

Нагадаємо, у понеділок Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Згодом в Ірані заперечили будь-який діалог зі США, відкинувши заяви президента Дональда Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії, що драматично виросли на тлі війни на Близькому Сході.

