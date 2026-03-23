Іран заявив, що Трамп бреше про діалог з Тегераном

Іран заперечив будь-який діалог зі США, відкинувши заяви президента Дональда Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії, що драматично виросли на тлі війни на Близькому Сході.

Про це з посиланням на МЗС Ірану повідомило проурядове іранське агентство Mehr News, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило, що діалог між США та Тегераном відсутній, а заяви президента США "зроблені в рамках зусиль щодо зниження цін на енергоносії та виграшу часу для реалізації його військових планів".

У іранському міністерстві додали, що у країнах регіону існують ініціативи щодо зниження напруженості. Проте Тегеран наполягає, що він не є стороною, яка розпочала цю війну, тому всі прохання з цього приводу слід передати до Вашингтона.

Трамп раніше заявив, що протягом останніх двох днів США та Іран провели "хороші та продуктивні" переговори щодо двосторонніх відносин.

22 березня Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Тепер Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів.

В Ірані у відповідь на погрози Трампа заявили, що у разі ударів США по його електростанціях відповідатимуть новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.