Bloomberg: Пакистан стремится стать посредником в мирных переговорах США и Ирана

Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах о прекращении американо-израильской войны против Ирана.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным источников агентства, влиятельный главнокомандующий вооруженных сил Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир проводит телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом с целью поиска путей урегулирования конфликта.

Собеседники отметили, что Мунир пообщался с Трампом в понедельник.

Один из источников также рассказал, что Пакистан предлагает свою столицу Исламабад в качестве места проведения потенциальных переговоров.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф играет ключевую роль в переговорах, отметил этот источник.

Пакистан использует тесные связи, налаженные с Трампом, вместе со своими давними связями с соседним Ираном и другими ключевыми странами, такими как Саудовская Аравия.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в понедельник разговаривал с иранским президентом Масудом Пезешкианом, выразив солидарность с Ираном и призвав к деэскалации конфликта.

Пакистан активизировал свою дипломатическую деятельность в регионе Персидского залива в связи с эскалацией боевых действий, что вызвало энергетический кризис, который вызывает значительный дефицит газа в Южной Азии.

Ормузский пролив, через который транспортируется около пятой части мировых объемов нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт с начала боевых действий. Пакистан импортирует почти всю свою сырую нефть, нефтепродукты и СПГ из стран Персидского залива.

Напомним, в понедельник Трамп объявил о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Впоследствии в Иране отрицали любой диалог с США, отвергнув заявления президента Дональда Трампа как попытку снизить цены на энергоносители, драматично выросшие на фоне войны на Ближнем Востоке.