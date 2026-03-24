У Румунії під час навчань НАТО тренуються відбивати атаку РФ у Чорному морі

Тисячі солдатів і десятки кораблів імітують відбиття російської атаки в Чорному морі в рамках навчань НАТО.

"Морський щит" – найбільші військово-морські навчання, що відбуваються в Чорному морі цього року. У них беруть участь понад 2500 солдатів з 12 країн-членів Альянсу. Серед них є солдати з таких країн, як Італія, Франція, Німеччина і США.

Навчання мають простий сценарій: НАТО тренується відбивати російську атаку на Чорному морі. Протягом першого тижня румунські військово-морські сили повинні чинити опір, вони повинні відбити напад, а на другий тиждень навчань сюди прибудуть і союзницькі сили.

Є багато сценаріїв, послідовностей, які військові повторюють: знищення мін, стрільба в морі, а також повітряне десантування – практично, на борт фрегатів прибудуть гелікоптери, щоб доставити додаткові війська.

Чорне море залишається гарячою точкою, де щотижня з'являються нові небезпеки, наприклад, морські міни.

Глава МЗС Андрій Сибіга напередодні заявив про потребу відновити мир і повернути свободу судноплавства в Чорне море, наголосивши на ключовому характері звільнення Криму у цьому контексті.

Торік у травні Європейський Союз презентував нову стратегію, спрямовану на забезпечення стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні.