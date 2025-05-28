ЄС представив нову стратегію для Чорного моря

Європейський Союз презентував нову стратегію, спрямовану на забезпечення стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це повідомили у генеральному директораті Єврокомісії з питань розширення та східного сусідства, пише "Європейська правда".

Документ передбачає зміцнення зв’язків і економічного зростання шляхом покращення сполучення між Європою, Південним Кавказом, Центральною Азією та іншими регіонами.

В умовах російської агресії проти України стратегія також має на меті посилити геополітичну роль ЄС як надійного партнера в регіоні.

ЄС планує активізувати співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією, Туреччиною, Вірменією та Азербайджаном, розвиваючи регіональне співробітництво у сфері інфраструктурної, енергетичної та цифрової взаємодії.

Нова стратегія базується на трьох ключових напрямах: зміцнення безпеки, стабільності та стійкості; сприяння сталому зростанню та добробуту; захист довкілля, підвищення стійкості до змін клімату та розвиток цивільного захисту.

У межах кожного з напрямів ЄС реалізуватиме ключові ініціативи спільно з партнерами регіону.

Зокрема, ініціатива з морської безпеки Чорного моря передбачає створення Чорноморського морського безпекового центру. Вона покликана зміцнити безпеку на морі, захистити критичну інфраструктуру та довкілля, а також розширити регіональне співробітництво з розмінування.

"Активна роль Європейського Союзу є надзвичайно важливою для зміцнення безпеки та миру в Чорноморському регіоні, особливо в умовах російської агресії проти України. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими сусідами задля стабільності та безпеки", – прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Варто нагадати, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог для реалізації цієї домовленості, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.