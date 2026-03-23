Сибіга закликав відновити безпеку у Чорному морі: звільнення Криму – ключ до цього

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив про потребу відновити мир і повернути свободу судноплавства в Чорне море, наголосивши на ключовому характері звільнення Криму у цьому контексті.

Про це йдеться в тексті виступу міністра на відкритті Третьої Чорноморської безпекової конференції, що відбувається в Кишиневі, передає "Європейська правда".

Сибіга підкреслив, що безпека є передумовою економічного процвітання. Він зазначив, що попри війну на Близькому Сході увага союзників залишається спрямованою на Україну та Чорне море, адже саме тут вирішується доля безпеки Європи та ширшого світу.

"Ухвалена минулого року Чорноморська стратегія ЄС є важливим кроком уперед. Правильно, що її першою фундаментальною складовою є безпека. Україна як майбутній член ЄС та контрибутор європейської безпеки відіграватиме важливу роль у реалізації цієї стратегії", – наголосив міністр.

У своєму виступі Андрій Сибіга детально зупинився на трьох ключових пунктах.

По-перше, за його словами, Чорне море має знову стати морем миру та безпеки. Свобода мореплавства має бути відновлена – і це має велике значення для глобальної продовольчої безпеки. Зараз необхідно посилити тиск на Росію, яка лише минулого місяця здійснила більше атак на Одеську портову інфраструктуру, ніж за весь попередній рік. "Необхідно спільними зусиллями змусити Кремль зупинити агресію, погодитися на режим припинення вогню та перейти до справжньої дипломатії", – наголосив міністр.

Серед інших важливих кроків – розмінування та активні санкційні заходи проти "російського зернового тіньового флоту". Лише минулого року Росія нелегально вивезла з України Чорним морем 2 млн тонн викраденого українського зерна для продажу в інші країни.

По-друге, майбутні безпекові гарантії для України мають включати компонент морської безпеки. "Тривалий мир у регіоні вимагає не лише присутності військових наших союзників на суходолі, а й військових кораблів наших союзників у наших водах", – підкреслив міністр.

Він відзначив готовність низки країн, зокрема Болгарії, Молдови, Румунії та Туреччини, відігравати більшу роль у безпеці Чорного моря.

По-третє, звільнення Криму від російської окупації – єдиний шлях до довготривалої безпеки в Чорноморському регіоні. "Не може бути стабільної торгівлі в морі, в самому серці якого мілітаризований півострів під контролем агресивної держави. Що розпочалося в Криму, має завершитися в Криму. Крим – це Україна", – підкреслив міністр.

Сибіга також закликав партнерів розглядати Чорне море в ширшому геополітичному контексті, розвивати Ініціативу Тримор’я ("Адріатика – Балтика – Чорне море") та враховувати потенціал Чорного моря як маршруту для неросійських енергоресурсів до Європи.

"Сьогодні те, що відбувається в Балтійському морі, відгукується в Чорному, адже наша безпека неподільна. Саме так варто усвідомлювати наш безпековий простір – як єдину вісь від Балтійського до Чорного моря. Це все – про наші спільні вигоди та процвітання. Але все починається з безпеки", – підсумував міністр.

