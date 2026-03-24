В Румынии во время учений НАТО тренируются отражать атаку РФ в Черном море

Тысячи солдат и десятки кораблей имитируют отражение российской атаки в Черном море в рамках учений НАТО.

"Морской щит" – крупнейшие военно-морские учения, проходящие в Черном море в этом году. В них принимают участие более 2500 солдат из 12 стран-членов Альянса. Среди них солдаты из таких стран, как Италия, Франция, Германия и США.

Учения имеют простой сценарий: НАТО тренируется отражать российскую атаку на Черном море. В течение первой недели румынские военно-морские силы должны сопротивляться, они должны отразить нападение, а на вторую неделю учений сюда прибудут и союзнические силы.

Есть много сценариев, последовательностей, которые военные повторяют: уничтожение мин, стрельба в море, а также воздушное десантирование – практически, на борт фрегатов прибудут вертолеты, чтобы доставить дополнительные войска.

Черное море остается горячей точкой, где каждую неделю появляются новые опасности, например, морские мины.

Глава МИД Андрей Сибига накануне заявил о необходимости восстановить мир и вернуть свободу судоходства в Черное море, подчеркнув ключевой характер освобождения Крыма в этом контексте.

В мае прошлого года Европейский Союз представил новую стратегию, направленную на обеспечение стабильности и безопасности в Черноморском регионе.