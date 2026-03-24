Прем'єр Молдови відреагував на відключення ЛЕП через атаку РФ на Україну

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну прокоментував відключення транскордонної лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти", яке сталось на тлі російського удару по Україні.

Про це очільник уряду Молдови написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Мунтяну зазначив, що відключення ЛЕП внаслідок російської атаки поставило під загрозу енергетичну стабільність Молдови.

"Щоб уникнути перебоїв з електропостачанням, влада залучила альтернативні маршрути постачання, проте ситуація залишається нестабільною", – наголосив він.

ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Вона відключилась увечері 23 березня, коли, як повідомлялось, Одесу атакували російські дрони.

Національний центр управління кризовими ситуаціями ближче до ночі повідомив, що "внаслідок обстрілів критичної інфраструктури в Україні існує ризик пошкодження лінії "Ісакча – Вулканешти", яка є важливим елементом регіональної та національної енергосистеми".

Нагадаємо, на початку лютого у Молдові стався частковий блекаут через проблеми в енергомережах України. На лінії 400 кВ "Ісакча – Вулканешти – МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що викликало аварійний збій в національній енергосистемі.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.