Премьер Молдовы отреагировал на отключение ЛЭП из-за атаки РФ на Украину

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прокомментировал отключение трансграничной линии электропередачи "Исакча – Вулканешты", которое произошло на фоне российского удара по Украине.

Об этом глава правительства Молдовы написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Мунтяну отметил, что отключение ЛЭП в результате российской атаки поставило под угрозу энергетическую стабильность Молдовы.

"Чтобы избежать перебоев с электроснабжением, власти задействовали альтернативные маршруты поставки, однако ситуация остается нестабильной", – подчеркнул он.

ЛЭП "Исакча – Вулканешты" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Она отключилась вечером 23 марта, когда, как сообщалось, Одессу атаковали российские дроны.

Национальный центр управления кризисными ситуациями ближе к ночи сообщил, что "в результате обстрелов критической инфраструктуры в Украине существует риск повреждения линии "Исакча – Вулканешты", которая является важным элементом региональной и национальной энергосистемы".

Напомним, в начале февраля в Молдове произошел частичный блэкаут из-за проблем в энергосетях Украины. На линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – МГРЭС" зафиксировали падение напряжения, что вызвало аварийный сбой в национальной энергосистеме.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.