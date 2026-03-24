У Німеччині провалилась операція з порятунку кита, що викинувся на берег моря

У Німеччині рятувальники з полудня понеділка намагаються врятувати великого кита, що викинувся на берег Балтійського моря, але операція зазнає провалу.

Про це повідомляє NTV, інформує "Європейська правда".

Рятувальники кілька разів намагалися визволити ослаблену тварину з піщаної мілини, але спроби порятунку закінчувалися невдачею.

Ненадовго киту вдавалося дістатися до глибшої води, але він знову застрягав.

Стан кита не змінився, повідомив агентству DPA Карстен Маннгаймер з організації з охорони морського середовища Sea Shepherd. Він дихає і видає звуки, іноді підіймає голову.

Як саме будуть продовжуватися спроби порятунку тварини, наразі незрозуміло. За словами Маннгаймера, експерти Інституту досліджень наземних та водних диких тварин (ITAW) у Бюсумі, Ветеринарного університету Ганновера та рятувальні служби мали намір обговорити вранці, як діяти далі.

В операції з порятунку кита брали участь, зокрема, поліцейські катери, надувні човни та дрони пожежної служби, численні рятувальники, а також експерти ITAW.

Чому кит опинився на мілководді, поки що незрозуміло. Експертка ITAW Стефані Гросс сказала, що, можливо, тварина хвора або поранена, а може, просто виснажена. Але також цілком можливо, що це сталося випадково.

За даними Sea Shepherd, тварина є горбатим китом. Речник Свен Біртемпфель припускає, що це, ймовірно, молодий самець.

Балтійське море не є природним місцем проживання горбатих китів, оскільки воно занадто мілке і не має достатньої кількості їжі.

Морські експерти попередили, що навіть якщо рятувальні роботи будуть успішними, тварина може знову викинутися на берег.

Раніше біля берегів Польщі в сітях заплутався горбатий кит, його рятували чотири години.

У 2022 році повідомлялось, як у водах французької Сени виявили кита-білуху, що помер під час спроби повернути його в море.