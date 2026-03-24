В Германии провалилась операция по спасению выбросившегося на берег кита

В Германии спасатели с полудня понедельника пытаются спасти большого кита, выбросившегося на берег Балтийского моря, но операция терпит неудачу.

Об этом сообщает NTV, информирует "Европейская правда".

Спасатели несколько раз пытались освободить ослабленное животное с песчаной отмели, но попытки спасения заканчивались неудачей.

Ненадолго киту удавалось добраться до более глубокой воды, но он снова застревал.

Состояние кита не изменилось, сообщил DPA Карстен Маннхаймер из организации по охране морской среды Sea Shepherd. Он дышит и издает звуки, иногда поднимает голову.

dpa

Как именно будут продолжаться попытки спасения животного, пока непонятно. По словам Маннхаймера, эксперты Института исследований наземных и водных диких животных (ITAW) в Бюсуме, Ветеринарного университета Ганновера и спасательные службы намеревались обсудить утром, как действовать дальше.

В операции по спасению кита участвовали, в частности, полицейские катера, надувные лодки и дроны пожарной службы, многочисленные спасатели, а также эксперты ITAW.

Почему кит оказался на мелководье, пока непонятно. Эксперт ITAW Стефани Гросс сказала, что, возможно, животное больно или ранено, а может, просто истощено. Но также вполне возможно, что это произошло случайно.

По данным Sea Shepherd, это горбатый кит. Представитель Свен Биртемпфель предполагает, что это, вероятно, молодой самец.

Балтийское море не является естественным местом обитания горбатых китов, поскольку оно слишком мелкое и в нем нет достаточного количества пищи.

Морские эксперты предупредили, что даже если спасательные работы будут успешными, животное может снова выброситься на берег.

Ранее у берегов Польши в сетях запутался горбатый кит, его спасали четыре часа.

В 2022 году сообщалось, как в водах французской Сены обнаружили кита-белуху, который умер при попытке вернуть его в море.