У Міноборони Польщі назвали Навроцького васалом Орбана

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що президент країни Кароль Навроцький не мав зустрічатися з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Про це він сказав в ефірі Радіо ZET, передає "Європейська правда".

Томчик негативно відповів на питання, чи варто було Навроцькому зустрічатися з Орбаном.

Заступник міністра оборони наголосив, що "президент Польщі стає нібито васалом Віктора Орбана" і додав, що "мабуть, ми зайшли занадто далеко".

"Чотири місяці тому вся Польща пишалася президентом Навроцьким, який відмовився від зустрічі з Орбаном. За ці чотири місяці його погляд змінився на 180 градусів. Це показує, що немає жодної стабільності, якщо йдеться про політику, яку там проводять", – зазначив заступник міністра оборони.

На думку Цезарія Томчика, "після досить нервової реакції президента Навроцького можна зробити один простий висновок – Навроцький сам втягнувся в цей проросійський хаос і не дуже знає, як з нього вибратися".

Заступник міністра оборони зазначив, що в Угорщині при владі проросійський уряд, і додав: "Я очікував би від президента Польщі, що саме він може бути зразком, а не брати приклад з якогось проросійського героя, якому байдуже, що Путін ледь не спровокував Третю світову війну". На його думку, "Угорщина повинна брати приклад з Польщі, а не Польща з Угорщини".

Президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні провели закриту зустріч, яка тривала понад годину.

Рішення польського президента відвідати Орбана раніше розкритикував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.