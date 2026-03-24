В Минобороны Польши назвали Навроцкого вассалом Орбана

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик считает, что президент страны Кароль Навроцкий не должен был встречаться с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом он сказал в эфире Радио ZET, передает "Европейская правда".

Томчик отрицательно ответил на вопрос, стоило ли Навроцкому встречаться с Орбаном.

Заместитель министра обороны отметил, что "президент Польши становится якобы вассалом Виктора Орбана" и добавил, что "видимо, мы зашли слишком далеко".

"Четыре месяца назад вся Польша гордилась президентом Навроцким, который отказался от встречи с Орбаном. За эти четыре месяца его точка зрения изменилась на 180 градусов. Это показывает, что нет никакой стабильности, если речь идет о политике, которую там проводят", – отметил заместитель министра обороны.

По мнению Цезария Томчика, "после достаточно нервной реакции президента Навроцкого можно сделать один простой вывод – Навроцкий сам втянулся в этот пророссийский хаос и не очень знает, как из него выбраться".

Замминистра обороны отметил, что в Венгрии у власти пророссийское правительство, и добавил: "Я ожидал бы от президента Польши, что именно он может быть образцом, а не брать пример с какого-то пророссийского героя, которому безразлично, что Путин едва не спровоцировал Третью мировую войну". По его мнению, "Венгрия должна брать пример с Польши, а не Польша с Венгрии".

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне провели закрытую встречу, которая длилась более часа.

Решение польского президента посетить Орбана ранее раскритиковал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.