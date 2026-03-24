Польща ще не передала Україні МіГ-29

Польща поки не передавала Україні винищувачі МіГ-29, триває діалог.

Про це заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик сказав в ефірі Радіо ZET, передає "Європейська правда".

"Ми ще не передали МіГи Україні. Чекаємо на завершення діалогу. МіГи чекають на можливе рішення уряду та пожертву. Ми, звісно, хочемо, щоб Польща отримала від цього користь, зважаючи на пропорції", – сказав Томчик.

Заступник міністра оборони додав, що "триває діалог з питання", що Польща отримає в обмін на МіГи.

"Сама Україна сьогодні також зосереджується не на самих винищувачах, а на протиракетній та протиповітряній обороні", – зазначив заступник міністра.

У середині січня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що польський уряд ухвалив рішення про передачу Україні до дев'яти винищувачів МіГ-29, проте технічні переговори про це все ще тривають.

Варшава заявляла, що готова до передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Міністр оборони Михайло Федоров нещодавно заявив, що Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.