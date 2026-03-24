Польша еще не передала Украине МиГ-29

Польша пока не передавала Украине истребители МиГ-29, диалог продолжается.

Об этом заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сказал в эфире Радио ZET, передает "Европейская правда".

"Мы еще не передали МиГи Украине. Ждем завершения диалога. МиГи ждут возможного решения правительства и пожертвования. Мы, конечно, хотим, чтобы Польша получила от этого пользу, учитывая пропорции", – сказал Томчик.

Заместитель министра обороны добавил, что "продолжается диалог по вопросу", что Польша получит в обмен на МиГи.

"Сама Украина сегодня также сосредотачивается не на самих истребителях, а на противоракетной и противовоздушной обороне", – отметил замминистра.

В середине января заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что польское правительство приняло решение о передаче Украине до девяти истребителей МиГ-29, однако технические переговоры об этом все еще продолжаются.

Варшава заявляла, что готова к передаче истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

Министр обороны Михаил Федоров недавно заявил, что Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе усиления Воздушных сил и совместно будут работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.