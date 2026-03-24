Глава МЗС Литви закликав до зміцнення ППО на тлі інциденту з дроном

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі інциденту з дроном, що вибухнув і впав на території країни, закликав до посилення системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить LRT.

У контексті інциденту з дроном Будріс зазначив, що система протиповітряної оборони не охоплює все і її необхідно зміцнювати.

"Ми розуміємо, що системи протиповітряної оборони не охоплюють всю висоту, всі відстані та всі об’єкти, і над цим ведеться послідовна робота", – зазначив глава МЗС Литви.

При цьому, за його словами, для зміцнення системи ППО необхідно співпрацювати з союзниками.

"Були інциденти на території Польщі, а також на нашій території, і після цього було розпочато операцію НАТО "Східний вартовий", і зараз теж мають бути продовжені відповідні дії. Я дуже сподіваюся, що до саміту в Анкарі у нас буде не одна можливість поговорити про це", – сказав міністр.

Будріс розповів, що наразі відомства аналізують всю інформацію про інцидент, а після її збору та підтвердження Білорусі буде вручено ноту протесту.

"Військово-повітряні сили фіксують порушення, складають протокол з усіма обставинами, і на цій підставі ми потім вручаємо ноту. Як тільки ці обставини будуть викладені, ми це і зробимо", – сказав він.

Як повідомляли, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене у вівторок скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з інформацією, що з'явилася про безпілотник, який впав у Варенському районі біля кордону з Білоруссю.

Також стало відомо, що поблизу литовського села Лавісас знайшли двигун, ймовірно, безпілотника, який вибухнув і впав у місцеве озеро.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що дрон, ймовірно, був українським.