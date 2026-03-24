Премьер Литвы подтвердила: на территории страны упал украинский дрон
Беспилотник, который в понедельник пересек воздушное пространство Литвы, а затем разбился и взорвался в Варенском районе, был украинским, подтвердила литовский премьер Инга Ругинене.
Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит Delfi.
Ругинене отметила, что этот беспилотник сбился с курса в ходе украинской операции против России.
"Сегодня мы можем сказать, что беспилотник, который пересек наше воздушное пространство и залетел в Варенский район, был украинским. Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России (атака на нефтетерминал в Приморске. – Ред.)", – заявила глава правительства Литвы.
Ругинене отметила, что пока рано говорить о типе беспилотника.
По ее словам, ответ на этот вопрос будет дан в ходе расследования, которое продолжается.
Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что дрон, вероятно, был украинским. Он также связал падение дрона на литовской территории с атакой на НПЗ в Приморске Ленинградской области РФ.
Тем временем министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне инцидента с дроном призвал к усилению системы противовоздушной обороны.