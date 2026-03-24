У Молдові можуть запровадити надзвичайний стан в енергетиці через атаку РФ

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну скликав засідання уряду, щоб розглянути пропозицію про запровадження режиму надзвичайного стану в енергетиці через відключення ЛЕП "Ісакча – Вулканешти".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує "Європейська правда".

Мунтяну наголосив, що атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України є не лише воєнним злочином, а й ударом по Молдові.

Наразі, за його словами, замість відключеної лінії "Ісакча – Вулканешти" було запущено чотири лінії міжсистемного з’єднання з Румунією, але "ситуація залишається складною".

"У цьому контексті уряд зобов'язаний вжити оперативних та відповідальних заходів. Тому сьогодні о 13:00 я скликав засідання уряду, на якому ми запропонуємо ввести надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів. Це не панічний крок, а крок відповідальності. Це необхідний крок для того, щоб діяти швидко, скоординовано та в інтересах людей", – зазначив Мунтяну.

Він також оголосив, що вирушить до парламенту разом із міністрами та відповідальними особами, безпосередньо залученими до управління ситуацією, щоб "представити всі аргументи та необхідні заходи і попросити про підтримку депутатів".

"Наша мета чітка: вжити всіх необхідних заходів, щоб кожен громадянин був у безпеці та мав доступ до найнеобхіднішого. Введення надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру та, якщо буде потрібно, вжити додаткових заходів для обмеження наслідків кризи", – додав прем’єр.

ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Вона відключилась увечері 23 березня, коли, як повідомлялось, Одесу атакували російські дрони.

Також стало відомо, що поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.