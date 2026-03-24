В Молдове могут ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за атаки РФ

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну созвал заседание правительства, чтобы рассмотреть предложение о введении режима чрезвычайного положения в энергетике из-за отключения ЛЭП "Исакча – Вулканешты".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует "Европейская правда".

Мунтяну отметил, что атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины являются не только военным преступлением, но и ударом по Молдове.

Сейчас, по его словам, вместо отключенной линии "Исакча – Вулканешты" было запущено четыре линии межсистемного соединения с Румынией, но "ситуация остается сложной".

"В этом контексте правительство обязано принять оперативные и ответственные меры. Поэтому сегодня в 13:00 я созвал заседание правительства, на котором мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней. Это не панический шаг, а шаг ответственности. Это необходимый шаг для того, чтобы действовать быстро, скоординировано и в интересах людей", – отметил Мунтяну.

Он также объявил, что отправится в парламент вместе с министрами и ответственными лицами, непосредственно вовлеченными в управление ситуацией, чтобы "представить все аргументы и необходимые меры и попросить о поддержке депутатов".

"Наша цель четкая: принять все необходимые меры, чтобы каждый гражданин был в безопасности и имел доступ к самому необходимому. Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, если потребуется, принять дополнительные меры для ограничения последствий кризиса", – добавил премьер.

ЛЭП "Исакча – Вулканешты" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Она отключилась вечером 23 марта, когда, как сообщалось, Одессу атаковали российские дроны.

Также стало известно, что вблизи поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове нашли обломки БпЛА.