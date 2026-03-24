Туск гостро розкритикував Навроцького за поїздку до Орбана

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро розкритикував президента Кароля Навроцького за візит до Угорщини та політичну підтримку прем’єра країни Віктора Орбана.

Туск заявив, що поїздка президента Навроцького до Угорщини на "день дружби" двох країн відбулася всупереч позиції польського уряду, і його зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном у розпал виборчої кампанії останнього суперечить інтересам Польщі.

"Ми все ще чекаємо на 2 млрд злотих з європейських коштів, які мали бути виплачені за озброєння, яке ми, як Польща, передали Україні у перші місяці війни (...) Прем’єр Орбан особисто блокує виплату цих грошей Польщі", – заявив Туск.

Він нагадав також повідомлення останніх кількох днів про тісні контакти між угорськими дипломатами та їхніми російськими колегами, у тому числі ймовірні зливи деталей таємних обговорень на самітах ЄС.

"Орбан розбудував модель, яка – принаймні, в теорії – мала б викликати обурення у президента Навроцького та його прихильників – це модель корумпованої держави", – продовжив Туск.

Він заявив, що у цьому контексті ніхто з польських політиків не мав би підтримувати Орбана.

"Підтримувати прем’єра Орбана у його проросійських та антиєвропейських діях – це не в інтересах Польщі… Ви є президентом Польщі і маєте польські зобов’язання, не російські… Ми очікуємо, що у питаннях міжнародної політики президент підтримуватиме політичну лінію уряду і не діятиме всупереч польським інтересам. Це сильні слова, але я знаю, про що кажу. Дії (Навроцького) в останні дні і тижні суперечать фундаментальним інтересам Польщі", – заявив Дональд Туск.

Рішення польського президента відвідати Орбана раніше розкритикував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У Міноборони Польщі назвали президента Навроцького "васалом Орбана".