Туск резко раскритиковал Навроцкого за поездку к Орбану

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал президента Кароля Навроцкого за визит в Венгрию и политическую поддержку премьера страны Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

Туск заявил, что поездка президента Навроцкого в Венгрию на "день дружбы" двух стран состоялась вопреки позиции польского правительства, и его встреча с венгерским премьером Виктором Орбаном в разгар избирательной кампании последнего противоречит интересам Польши.

"Мы все еще ждем 2 млрд злотых из европейских средств, которые должны были быть выплачены за вооружение, которое мы, как Польша, передали Украине в первые месяцы войны (...) Премьер Орбан лично блокирует выплату этих денег Польше", – заявил Туск.

Он напомнил также сообщения последних нескольких дней о тесных контактах между венгерскими дипломатами и их российскими коллегами, в том числе вероятные сливы деталей тайных обсуждений на саммитах ЕС.

"Орбан построил модель, которая – по крайней мере, в теории – должна была бы вызвать возмущение у президента Навроцкого и его сторонников – это модель коррумпированного государства", – продолжил Туск.

Он заявил, что в этом контексте никто из польских политиков не должен был бы поддерживать Орбана.

"Поддерживать премьера Орбана в его пророссийских и антиевропейских действиях – это не в интересах Польши... Вы являетесь президентом Польши и имеете обязательства перед Польшей, не перед Россией... Мы ожидаем, что в вопросах международной политики президент будет поддерживать политическую линию правительства и не будет действовать вопреки польским интересам. Это сильные слова, но я знаю, о чем говорю. Действия (Навроцкого) в последние дни и недели противоречат фундаментальным интересам Польши", – заявил Дональд Туск.

Решение польского президента посетить Орбана ранее раскритиковал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В Минобороны Польши назвали президента Навроцкого "вассалом Орбана".