У Варшаві в зіткненні трамвая з автобусом постраждали люди, рух транспорту порушено

Новини — Вівторок, 24 березня 2026, 15:12 — Марія Ємець

Внаслідок ДТП за участю трамвая та автобуса у столиці Польщі Варшаві постраждали четверо людей, рух громадського транспорту у зв’язку з цим порушено. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Аварія сталася близько 12:20 на круговому перехресті ім. Джорджа Вашингтона у Варшаві. Трамвай маршруту №24, починаючи рух від зупинки, вдарив ззаду автобус маршруту №123. 

Внаслідок інциденту постраждали один пасажир трамвая і троє пасажирів автобуса.

"Усі надзвичайні служби на місці. Ми проаналізуємо відеозаписи та встановимо причину інциденту", – прокоментував речник служби-оператора трамваїв Варшави. 

Через фіксацію обставин ДТП довелось переспрямувати іншим шляхом два трамвайних і три автобусних маршрути, на них також можливі відхилення від графіка. 

У зіткненні трамваїв в Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей

В італійському Мілані наприкінці лютого через сходження трамвая з рейок загинули двоє людей

Реклама: