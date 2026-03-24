У Варшаві в зіткненні трамвая з автобусом постраждали люди, рух транспорту порушено

Внаслідок ДТП за участю трамвая та автобуса у столиці Польщі Варшаві постраждали четверо людей, рух громадського транспорту у зв’язку з цим порушено.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 12:20 на круговому перехресті ім. Джорджа Вашингтона у Варшаві. Трамвай маршруту №24, починаючи рух від зупинки, вдарив ззаду автобус маршруту №123.

Внаслідок інциденту постраждали один пасажир трамвая і троє пасажирів автобуса.

"Усі надзвичайні служби на місці. Ми проаналізуємо відеозаписи та встановимо причину інциденту", – прокоментував речник служби-оператора трамваїв Варшави.

Через фіксацію обставин ДТП довелось переспрямувати іншим шляхом два трамвайних і три автобусних маршрути, на них також можливі відхилення від графіка.

