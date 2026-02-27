Укр Рус Eng

У Мілані зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок аварії трамвая

Новини — П'ятниця, 27 лютого 2026, 19:57 — Марія Ємець

Кількість загиблих в італійському Мілані внаслідок сходження з рейок трамвая зросла до двох, поранених  – до майже 40.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

За оновленими даними, внаслідок аварії трамвая 9-го маршруту на Віале Вітторіо Венето загинули двоє людей і 39 постраждали. Про одного із загиблих вже відомо, що це чоловік 1966 року народження, мешканець передмістя Мілану. 

На реєстратори одного з водіїв потрапив момент аварії, де можна бачити, що трамвай після сходження з рейок переднім вагоном на великій швидкості перетнув колію зустрічної лінії, нахилившись спершу праворуч, потім ліворуч, та врізався у стіну будівлі на розі вулиці. 

Спершу було відомо про одного загиблого та 25 постраждалих

Трамвай є найновішою моделлю Tramlink. Він складається з трьох сполучених вагонів із 66 сидячими місцями, загальна довжина трамваю – 25 метрів. Можливих версій про причину аварії поки не повідомляли. 

У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей

