У Мілані зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок аварії трамвая

Кількість загиблих в італійському Мілані внаслідок сходження з рейок трамвая зросла до двох, поранених – до майже 40.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

За оновленими даними, внаслідок аварії трамвая 9-го маршруту на Віале Вітторіо Венето загинули двоє людей і 39 постраждали. Про одного із загиблих вже відомо, що це чоловік 1966 року народження, мешканець передмістя Мілану.

На реєстратори одного з водіїв потрапив момент аварії, де можна бачити, що трамвай після сходження з рейок переднім вагоном на великій швидкості перетнув колію зустрічної лінії, нахилившись спершу праворуч, потім ліворуч, та врізався у стіну будівлі на розі вулиці.

Спершу було відомо про одного загиблого та 25 постраждалих.

🔴[27.02-17:10] #Milano tram della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto

+1 morto

+40 feriti (di cui 2 in condizioni critiche) pic.twitter.com/4Z988dkOGd – Emergenza24 (@Emergenza24) February 27, 2026

Трамвай є найновішою моделлю Tramlink. Він складається з трьох сполучених вагонів із 66 сидячими місцями, загальна довжина трамваю – 25 метрів. Можливих версій про причину аварії поки не повідомляли.

