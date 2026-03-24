В Варшаве в столкновении трамвая с автобусом пострадали люди, движение транспорта нарушено
В результате ДТП с участием трамвая и автобуса в столице Польши Варшаве пострадали четыре человека, движение общественного транспорта в связи с этим нарушено.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла около 12:20 на круговом перекрестке им. Джорджа Вашингтона в Варшаве. Трамвай маршрута №24, начиная движение от остановки, ударил сзади автобус маршрута №123.
В результате инцидента пострадали один пассажир трамвая и трое пассажиров автобуса.
"Все чрезвычайные службы на месте. Мы проанализируем видеозаписи и установим причину инцидента", – прокомментировал представитель службы-оператора трамваев Варшавы.
Из-за фиксации обстоятельств ДТП пришлось перенаправить другим путем два трамвайных и три автобусных маршрута, на них также возможны отклонения от графика.
В столкновении трамваев в Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.
В итальянском Милане в конце февраля из-за схода трамвая с рельсов погибли два человека.