Чому за терактом у Чехії може стояти РФ і які проблеми це створює для прем’єра Бабіша

20 березня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш прямував до Угорщини, де наступного дня мав взяти участь у форумі консерваторів (і тим самим підтримати свого угорського колегу Віктора Орбана напередодні парламентських виборів).

Втім, до Будапешта Бабіш не доїхав.

Дізнавшись посеред поїздки про теракт на військовому заводі у місті Пардубіце, він прийняв рішення терміново повертатися до Праги та проводити екстрене засідання Ради національної оборони.

Про теракт і його можливі наслідки для очільника чеського уряду – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка

Рано-вранці 20 березня у промисловій зоні міста Пардубіце спалахнула пожежа.

Майже відразу знайшлася й організація, яка взяла на себе відповідальність за теракт – група The Earthquake Faction ("Фракція землетрусу").

На створеній за день до цих подій сторінці групи у соцмережі Х розмістили відео підпалу.

Вони повідомили, що підпалили підприємство, щоб "покласти край його ролі у триваючому ізраїльському геноциді в Газі".

Спочатку палестинський слід теракту виглядав як цілком можливий. Втім, незабаром виявилося, що ця компанія лише обговорювала можливості співпраці з Ізраїлем, а натомість мала замовлення з виготовлення дронів для України.

Зокрема, для ЗСУ там виготовлялися БпЛА Divoká svině, профінансовані волонтерською ініціативою Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

Також під час пожежі постраждали потужності української компанії Archer, що займається виготовленням тепловізорів для ЗСУ.

Крім того, дивно виглядає поява пропалестинських екстремістів у Чехії, громадяни якої мають переважно проізраїльські погляди, і при цьому – в ситуації, коли конфлікт у Газі вже не перебуває в гарячій фазі.

Усе це дозволяє припустити, що йдеться про дії "під чужим прапором", за якими стоїть РФ.

Наразі це – одна з чотирьох версій, яку розглядає чеська поліція. Понад те, одна з головних.

Про російський слід свідчать і певні деталі. Зокрема, на оприлюдненому відео видно, що терористи, перед тим як підпалити приміщення, збирають технічну документацію. Навряд чи вона може бути цікава пропалестинським екстремістам, а от Росії – цілком.

Зрештою, це не перший випадок терактів РФ на території Чехії.

Отже, суттєве урізання видатків на оборону (в тому числі скорочувати витрати на армію) та безпеку стає проблемою для уряду Чехії.

Як наслідок, за результатами термінового засідання Ради нацбезпеки, Бабіш закликав чеські оборонні підприємства самостійно посилити свою охорону – у держави на це коштів вже немає.

Теракт створює проблеми для уряду Бабіша навіть за сценарію, що за ним стоїть доморощена група пропалестинських активістів, що не має зовнішніх контактів.

Проте у випадку, якщо розслідування знайде докази російського сліду, ці проблеми зростають у рази.

Доведення російського сліду у теракті в Пардубіце здатне докорінно змінити розклади, зробивши альянс із "друзями Путіна" в парламенті занадто токсичним.

Ба більше, топтемою останніх тижнів у чеській політиці став намір уряду провести законопроєкт про іноземних агентів – схожий на російський, проте ще жорсткіший. А на додачу, як вважається, за цим законопроєктом стоїть радниця Бабіша Наталі Вагатова – заступниця голови відверто пропутінської партії "Триколор", чий брат живе в РФ та володіє там колекторською компанією (бізнес, в якому треба мати добрі стосунки із силовими структурами).

А вже вчора стало відомо, що в уряді різко змінили наміри.

