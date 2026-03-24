Почему за терактом в Чехии может стоять РФ и какие проблемы это создает для премьера Бабиша

20 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направлялся в Венгрию, где на следующий день должен был принять участие в форуме консерваторов (и тем самым поддержать своего венгерского коллегу Виктора Орбана накануне парламентских выборов).

Впрочем, до Будапешта Бабиш не доехал.

Узнав в середине поездки о теракте на военном заводе в городе Пардубице, он принял решение срочно возвращаться в Прагу и провести экстренное заседание Совета национальной обороны.

О теракте и его возможных последствиях для главы чешского правительства – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Пожар с политическими последствиями: кто атаковал производство оружия для ВСУ в Чехии.

Рано утром 20 марта в промышленной зоне города Пардубице вспыхнул пожар.

Почти сразу же нашлась и организация, взявшая на себя ответственность за теракт – группа The Earthquake Faction ("Фракция землетрясения").

На странице группы в социальной сети X, созданной за день до этих событий, было размещено видео поджога.

Они сообщили, что подожгли предприятие, чтобы "положить конец его роли в продолжающемся израильском геноциде в Газе".

Сначала версия о причастности палестинцев к теракту выглядела вполне вероятной. Впрочем, вскоре выяснилось, что эта компания лишь обсуждала возможности сотрудничества с Израилем, а на самом деле имела заказ на изготовление дронов для Украины.

В частности, для ВСУ там изготавливались БПЛА Divoká svině, профинансированные волонтерской инициативой Darek pro Putina ("Подарок для Путина").

Также во время пожара пострадали мощности украинской компании Archer, занимающейся изготовлением тепловизоров для ВСУ.

Кроме того, странно выглядит появление пропалестинских экстремистов в Чехии, граждане которой имеют преимущественно произраильские взгляды, и при этом – в ситуации, когда конфликт в Газе уже не находится в горячей фазе.

Все это позволяет предположить, что речь идет о действиях "под чужим флагом", за которыми стоит РФ.

На данный момент это – одна из четырёх версий, рассматриваемых чешской полицией. Более того, одна из главных.

О российском следе свидетельствуют и определенные детали. В частности, на обнародованном видео видно, что террористы, прежде чем поджечь помещение, собирают техническую документацию. Вряд ли она может быть интересна пропалестинским экстремистам, а вот России – вполне.

В конце концов, это не первый случай терактов РФ на территории Чехии.

Таким образом, существенное сокращение расходов на оборону (в том числе сокращение расходов на армию) и безопасность становится проблемой для правительства Чехии.

В результате, по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности, Бабиш призвал чешские оборонные предприятия самостоятельно усилить свою охрану – у государства на это средств уже нет.

Теракт создает проблемы для правительства Бабиша даже при том сценарии, что за ним стоит местная группа пропалестинских активистов, не имеющая внешних контактов.

Однако в случае, если расследование обнаружит доказательства российского следа, эти проблемы усугубятся в разы.

Доказательство российского следа в теракте в Пардубице способно коренным образом изменить расклад сил, сделав альянс с "друзьями Путина" в парламенте слишком токсичным.

Более того, главной темой последних недель в чешской политике стало намерение правительства принять законопроект об иностранных агентах – похожий на российский, но еще более жесткий. К тому же, как считается, за этим законопроектом стоит советница Бабиша Натали Вагатова – заместительница председателя откровенно пропутинской партии "Триколор", чей брат живет в РФ и владеет там коллекторской компанией (бизнес, в котором нужно иметь хорошие отношения с силовыми структурами).

А уже вчера стало известно, что в правительстве резко изменили намерения.

