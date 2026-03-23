У Чехії шукають можливий російський слід у пожежі на заводі, де робили дрони для України

Чеська поліція і оборонна компанія LPP, яка виробляє безпілотники для України, розслідують пожежу на заводі в місті Пардубіце на предмет можливого зв'язку з російськими інтересами.

Про це компанія LPP повідомила в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція розглядає п'ятничний інцидент як навмисну атаку після того, як чеські ЗМІ отримали електронні листи від групи, яка протестувала проти виробництва зброї для Ізраїлю, і взяла на себе відповідальність за пожежу.

Пожежа, що сталася в п'ятницю, пошкодила виробничі потужності і складські приміщення на об'єкті, розташованому за 120 км на схід від Праги, але не зірвала заплановану поставку 40 ударних безпілотників в Україну, заявили в LPP.

"Хоча антиізраїльська група взяла на себе відповідальність за напад, ми разом з поліцією також вивчаємо інші можливі мотиви, включаючи потенційний зв'язок з Росією", – йдеться в заяві LPP, опублікованій в понеділок.

LPP заявила, що не виробляє обладнання для Ізраїлю і не співпрацює з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems після того, як плани співпраці, оголошені у 2023 році, так і не були реалізовані.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що, за попередньою інформацією, виробництво безпілотників для України могло бути фактичною метою атаки, замаскованої під антиізраїльську акцію.

Поліція заявила, що розглядає різні можливі мотиви, але відмовилася коментувати можливий зв'язок з Росією. Росія регулярно заперечувала попередні звинувачення в гібридних атаках на країни ЄС як безпідставні та продиктовані русофобією.