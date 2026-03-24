Укр Рус Eng

В Україні перебуває з візитом міністр оборони Латвії

Новини — Вівторок, 24 березня 2026, 15:26 — Марія Ємець

В Україні 24 березня перебуває з візитом міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. 

Кондратюк зазначила, що Спрудса приймали у стінах українського парламенту, та опублікувала фото із зустрічі.

Вона нагадала, що Латвія є одним з найбільших донорів допомоги для України відносно розміру власної економіки, а цього року надала також 10 млн євро на купівлю американської зброї для України. 

"Андріс Спрудс запевнив, що Латвія продовжить надавати військову допомогу Україні на рівні щонайменш 0,25% свого ВВП на рік… Під час нашої зустрічі відзначила лідерську роль Латвії у "коаліції дронів" та висловила подяку за допомогу з лікуванням і реабілітацією близько 900 українських захисників", – зазначила віцеспікерка. 

Вона також подякувала за підтримку Латвією нового статусу України в оборонному партнерстві "Об’єднані експедиційні сили" (JEF). 

23 березня Латвія та Україна підписали документ щодо посилення стратегічного партнерства для розвитку оборонної промисловості.

Минулого тижня в уряді Латвії заявили, що готові розглянути запити США в НАТО, проте пріоритетами є східний фланг НАТО і Україна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
Реклама: