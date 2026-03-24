В Україні перебуває з візитом міністр оборони Латвії

В Україні 24 березня перебуває з візитом міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк.

Кондратюк зазначила, що Спрудса приймали у стінах українського парламенту, та опублікувала фото із зустрічі.

🇺🇦🤝🇱🇻 It was a pleasure to welcome our friend, Defence Minister of Latvia @AndrisSpruds in the Ukranian Parliament.



Arms, ammunition, and military goods worth over €600 million – Latvia systematically supports Ukraine and is one of the world leaders in the percentage of GDP… pic.twitter.com/kle1FP8hyc – Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) March 24, 2026

Вона нагадала, що Латвія є одним з найбільших донорів допомоги для України відносно розміру власної економіки, а цього року надала також 10 млн євро на купівлю американської зброї для України.

"Андріс Спрудс запевнив, що Латвія продовжить надавати військову допомогу Україні на рівні щонайменш 0,25% свого ВВП на рік… Під час нашої зустрічі відзначила лідерську роль Латвії у "коаліції дронів" та висловила подяку за допомогу з лікуванням і реабілітацією близько 900 українських захисників", – зазначила віцеспікерка.

Вона також подякувала за підтримку Латвією нового статусу України в оборонному партнерстві "Об’єднані експедиційні сили" (JEF).

23 березня Латвія та Україна підписали документ щодо посилення стратегічного партнерства для розвитку оборонної промисловості.

Минулого тижня в уряді Латвії заявили, що готові розглянути запити США в НАТО, проте пріоритетами є східний фланг НАТО і Україна.