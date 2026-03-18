Латвія готова розглянути запити США в НАТО, проте пріоритетами є східний фланг і Україна

Якщо США звернуться з конкретним проханням до НАТО щодо підтримки їхніх дій на Близькому Сході, Латвія готова його розглянути, але пріоритетами для балтійської держави залишаються зміцнення східного флангу Альянсу і підтримка України.

Про це заявила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні саміту лідерів ЄС Сіліня зазначила, що дії Ірану спричиняють зростання цін на нафту, шкодять європейській економіці і, на жаль, грають на руку державі-агресору – Росії.

"В уряді ми вже обговорювали рішення щодо зменшення впливу зростання цін на нафту в Латвії. Цього тижня я порушу це питання також на переговорах у Європейській раді з лідерами інших країн ЄС, а також із США та іншими союзниками", – зауважила Сіліня.

Вона також додала, що якщо США в рамках НАТО звернуться з конкретним проханням, то Латвія готова дуже серйозно його розглянути. "Водночас нашим пріоритетом залишається зміцнення східного флангу НАТО та підтримка України", – наголосила Сіліня.

Нагадаємо, Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку.

Одночасно він стверджує, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.