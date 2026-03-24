В Украине находится с визитом министр обороны Латвии

В Украине 24 марта находится с визитом министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявления вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк.

Кондратюк отметила, что Спрудса принимали в стенах украинского парламента, и опубликовала фото со встречи.

🇺🇦🤝🇱🇻 It was a pleasure to welcome our friend, Defence Minister of Latvia @AndrisSpruds in the Ukranian Parliament.



Arms, ammunition, and military goods worth over €600 million – Latvia systematically supports Ukraine and is one of the world leaders in the percentage of GDP… pic.twitter.com/kle1FP8hyc – Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) March 24, 2026

Она напомнила, что Латвия является одним из крупнейших доноров помощи для Украины относительно размера собственной экономики, а в этом году предоставила также 10 млн евро на покупку американского оружия для Украины.

"Андрис Спрудс заверил, что Латвия продолжит оказывать военную помощь Украине на уровне не менее 0,25% своего ВВП в год... Во время нашей встречи я отметила лидерскую роль Латвии в "коалиции дронов" и выразила благодарность за помощь с лечением и реабилитацией около 900 украинских защитников", – отметила вице-спикер.

Она также поблагодарила за поддержку Латвией нового статуса Украины в оборонном партнерстве "Объединенные экспедиционные силы" (JEF).

23 марта Латвия и Украина подписали документ об усилении стратегического партнерства для развития оборонной промышленности.

На прошлой неделе в правительстве Латвии заявили, что готовы рассмотреть запросы США в НАТО, однако приоритетами являются восточный фланг НАТО и Украина.