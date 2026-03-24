Латвія та Україна посилять стратегічне партнерство для розвитку оборонної промисловості

У понеділок, 23 березня, Латвія підписала меморандум про взаєморозуміння з провідними українськими підприємствами та організаціями оборонної промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міноборони Латвії.

Метою угоди є налагодження тісної довгострокової співпраці між двома країнами, що сприятиме спільному зростанню оборонної промисловості.

Меморандум передбачає надання цільової державної підтримки українським компаніям, які планують розпочати або розширити свою діяльність у Латвії. Цей процес координуватиме Латвійське агентство інвестицій та розвитку у тісній співпраці з Міністерством економіки та Міністерством оборони.

Партнерство спрямоване на створення спільної екосистеми оборонної промисловості, яка сприятиме технологічному обміну та економічному зростанню в обох країнах.

"Бойовий досвід української оборонної промисловості та технологічний потенціал Латвії – це потужне поєднання. Підписаний меморандум – це не просто формальна угода, це практичний інструмент для нас, щоб разом створювати інноваційні рішення, які посилять безпеку обох країн та спроможності збройних сил. Латвія стає стабільною базою для українських компаній в Європі, водночас зростає наш власний промисловий потенціал", – заявив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

У відомстві зазначили, що цей крок є значним доповненням до попередньої підтримки України з боку Латвії, закладаючи основу для нових інновацій, залучення інвестицій та зміцнення регіонального безпекового потенціалу.

Нещодавно Служба держбезпеки Латвії попередила, що рівень агресивності Росії цього року залишиться високим із тенденцією до зростання.

Крім того, Бюро з захисту конституції Латвії опублікувало звіт, в якому йшлося, що Росія наразі не створює Латвії прямої військової загрози, проте низка ознак вказує на потенційні плани в довгостроковій перспективі.

Коментуючи цей звіт, латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що в Латвії немає потреби в якихось особливих додаткових заходах безпеки.