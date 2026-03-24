У Франції почали розслідування проти ексочільника Frontex за запитом правозахисних груп

У Франції колишній очільник європейського агентства охорони зовнішніх кордонів Frontex опинився під розслідуванням через звинувачення у діях агентства щодо мігрантів, які можна розцінювати як злочини проти людяності.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Джерело у судовій системі повідомило, що в Апеляційному суді Парижа почали розслідування щодо французького екскерівника Frontex Фабріса Леггері через звинувачення у неналежному поводженні агентства з мігрантами під час його каденції 2015-2022 років, що випала на розпал міграційної кризи через війну в Сирії.

Рішення ухвалили ще минулого тижня після успіху апеляції Французької правозахисної ліги та об’єднання із захисту прав мігрантів Utopia 56 на давніше рішення слідчого судді відхилити їхню скаргу проти Леггері. Серед іншого, вони звинувачують Леггері у тому, що за його вказівками агентство допомагало Лівії та Греції перехоплювати човни шукачів притулку.

Від правозахисних груп ще під час його перебування на посаді лунали звинувачення, що співробітники Frontex неприйнятно поводяться з шукачами притулку. Леггері завжди відкидав звинувачення.

Зараз Леггері є євродепутатом від правопопулістського "Національного об’єднання".

Він відмовився від детальних коментарів, сказавши лише, що не знає про рішення суду щодо початку розслідування.

У разі, якщо справа дійде до звинувачень, це потребуватиме зняття з Леггері депутатського імунітету.

Наприкінці 2025 року Суд ЄС у рідкісному рішенні підтримав апеляцію сирійського біженця, який вимагав відшкодування збитків від Frontex.

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.